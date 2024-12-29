В Европе создадут запасы американского виски в ожидании торговых войн

Японская компания Suntory, которой c 2014 года принадлежит бренд бурбона Jim Beam, стала накапливать запасы американского виски в Европе. Такие действия она предприняла в ожидании глобальных торговых войн, риски проведения которых в последнее время серьезно выросли, говорится в публикации Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания находится в ожидании грядущего повышения тарифов и допускает изменение фокуса продаж со стороны США, уточняет издание. Также производитель собирается в ближайшие годы продавать больше виски, импортируемого из Великобритании.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в Штатах, грозит ввести 20-процентные тарифы на весь импорт из Европы и других стран. В ЕС планировали провести переговоры с Трампом до его инаугурации, однако в случае его отказа там могут решиться на ответные меры. Согласно последним данным, в ЕК уже приступили к составлению перечня американских товаров, которые могут быть обложены пошлинами в размере 50 процентов.