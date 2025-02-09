Названо безопасное количество чипсов

Без вреда для здоровья можно съедать не более 60 граммов чипсов в месяц, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az.

"В чипсах очень много жиров, на 100 грамм продукта в них 30 грамм жира, а 100 грамм чипсов - это более 500 килокалорий. То есть, лишний пакет чипсов добавит очень много калорий к нашей ежедневной норме", - рассказала эксперт.

Врач обратила внимание на то, что чипсы обжариваются во фритюре при высоких температурах, что приводит к образованию вредных веществ в том числе, с канцерогенным действием.

"Регулярное употребление чипсов может повысить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, такая жирная и сильно обжаренная еда приводит к обострению гастритов, панкреатитов, холециститов, то есть всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также способствует повышению холестерина и развитию атеросклероза", - рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что чипсы нельзя рассматривать как быстрый перекус и уотреблять ежедневно.

"Допустим раз в месяц пакет чипсов не более 70 граммов либо чуть чаще, два раза в месяц, но каждая порция - порядка 30 граммов. Ровно столько умещается на ладони взрослого человека", - добавила эксперт.