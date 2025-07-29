Уровень меди в питании может влиять на когнитивное здоровье

В результате многолетнего эксперимента с участием 2,3 тыс. человек старше 60 лет ученые пришли к выводу, что медь обладает нейропротекторным и нейровосстановительным потенциалом, в том числе у людей из группы повышенного риска нейродегенерации. Например, у пациентов после инсульта. По этой причине важно следить за качеством рациона и наличием в нем микроэлементов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Медь относится к незаменимым микроэлементам, поскольку играет жизненно важное значение для многих физиологических функций, включая правильное развитие и функционирование нервной системы. Несмотря на это, связь между потреблением меди и когнитивными функциями изучена слабо. Ученые из Китая решили восполнить этот пробел для оценки влияния меди в рационе на когнитивное здоровье людей с различным анамнезом.

В исследовании, о котором пишет New Atlas, приняли участие 2,3 тыс. человек старше 60 лет. За время эксперимента, длившегося несколько лет, участники выполняли различные когнитивные тесты, а также предоставляли информацию о состоянии здоровья, образе жизни и рационе.

Результаты показали, что наличие 1,22 мг меди в суточном рационе было связано со значительным улучшением работы мозга, сохранением когнитивных функций, а также защитой от развития неврологических заболеваний.

Примечательно, что пользу также отметили у людей из группы повышенного риска когнитивных нарушений - у лиц с инсультом в анамнезе. Так, в этой подгруппе участников была наиболее выраженная связь между потреблением меди в рационе и улучшением когнитивных функций. "Это свидетельствует о нейропротекторном и нейровосстановительном потенциале этого минерала при восстановлении после инсульта", - пояснили авторы.

Оптимальным количеством меди в рационе назвали 1,22 мг в сутки. При этом ученые не рекомендуют принимать дополнительные добавки для восполнения суточной нормы. "Медь легкодоступна и содержится во многих продуктах, например, орехах, семенах, бобовых, зелени, печени, устрицах и других", - заявили они.

Ранее в другом исследовании ученые обнаружили, что восстановление баланса меди в мозге возвращает память при болезни Альцгеймера. Эти выводы основаны на доклинических экспериментах, которые в течение 16 дней значительно улучшили когнитивные способности лабораторных мышей.