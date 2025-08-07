Раскрыта опасность потребления картофеля фри

Частое употребление картофеля фри может значительно повысить риск развития сахарного диабета второго типа, предупреждают исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Как передает Day.Az, результаты крупного исследования опубликованы в журнале BMJ.

Авторы проанализировали данные более 205 тысяч участников, которые в течение тридцати лет регулярно заполняли анкеты о питании и состоянии здоровья. Оказалось, что употребление трех порций картофеля фри в неделю повышает риск диабета на 20 процентов. Однако печеный, вареный или пюреобразный картофель такой связи не демонстрировал.

Специалисты подчеркивают, что важен не сам продукт, а способ его приготовления. Замена картофеля фри на цельнозерновые продукты - такие, как цельнозерновой хлеб или паста - может снизить риск диабета на 19 процентов.

Ученые предлагают отказаться от упрощенного подхода "картошка - это плохо?" в пользу более точной постановки вопроса: как именно она приготовлена и какие продукты можно выбрать вместо нее.

Дополнительный метаанализ, включающий более 500 тысяч человек, подтвердил полученные выводы: даже небольшие изменения в рационе могут существенно повлиять на риск диабета второго типа.