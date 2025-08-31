Диетолог предупредила об опасности оставленного на пару часов чая

Оставленный на несколько часов заваренный чай, на котором образуется характерная пленка, опасен для здоровья из-за появления токсинов и канцерогенов. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, на поверхности напитка со временем начинает формироваться слой из эфирных масел и полифенола, который в избытке негативно влияет на усвоение некоторых веществ. При этом масла спустя время преобразуются в афлатоксин - токсичный элемент и канцероген, вырабатываемый плесневыми грибами, передает слова Соломатиной Telegram-канал "Shot Проверка".

Растворимый кофе может значительно повысить риск возрастной макулярной дегенерации - одного из главных факторов слепоты у пожилых. Связь обнаружена в результате масштабного генетического анализа почти 200 тысяч человек.