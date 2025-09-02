Названы две самые полезные диеты для пожилых

Рацион, основанный на принципах MIND-диеты и средиземноморского питания, замедляет накопление хронических патологий в пожилом возрасте. К такому выводу пришли шведские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование охватило 2 473 пожилых участника. За состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение 15 лет. Ученые оценивали влияние различных моделей питания на скорость развития множественной хронической заболеваемости. Это состояние, при котором у человека одновременно диагностируется несколько болезней, включая нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Наиболее крепким здоровье оказалось у участников, которые придерживались MIND-диеты, средиземноморского рациона или альтернативной системы здорового питания. У них темпы накопления заболеваний были на 5-6% ниже средних значений.

Отмечается, что MIND-диета (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) была разработана специально для замедления возрастных изменений в мозге и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Она включает в себя большое количество листовой зелени, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирного мяса и оливкового масла. Эти же принципы лежат в основе питания по "средиземноморскому" типу.

Участники, в рационе которых содержалось много переработанного мяса, сахара и насыщенных жиров, демонстрировали ускоренное ухудшение здоровья. В их случае заболевания накапливались примерно на 5% быстрее, чем в среднем.

Наиболее выраженная связь между характером питания и множественной заболеваемостью наблюдалась при сердечно-сосудистых и нейропсихиатрических диагнозах. При этом женщины и представители самой пожилой возрастной группы оказывались особенно уязвимыми к последствиям нездорового рациона.