Названы продукты, которые полезно есть перед сном

Правильный ужин может улучшить качество сна и облегчить засыпание. О том, какие продукты помогают заснуть, а какие мешают, "Газете.Ru" рассказала Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena, передает Day.Az.

Эксперт назвала продукты, которые полезно есть перед сном.

Овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) - содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению.

Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) - помогают организму плавно перейти в режим отдыха.

Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) - участвуют в выработке гормона сна.

Травяные чаи (ромашка, мелисса) - успокаивают нервную систему.

"Откажитесь вечером от жирного мяса и колбас - они тяжело перевариваются и мешают сну. Кофе, крепкий чай и шоколад содержат кофеин, который бодрит и мешает засыпанию. Если с этим есть проблемы, то кофеиносодержащие продукты нужно исключить уже после 14:00, а лучше после 12:00 часов дня. Острые и соленые блюда вызывают жажду и дискомфорт ночью. Сладости и белый хлеб провоцируют резкий подъем сахара в крови, нарушая сон. Оптимально ужинать за 2-3 часа до сна легкими блюдами без этих продуктов", - объяснила она.

Нутрициолог перечислила три простых правила ужина для крепкого сна.

Легкость - выбирайте нежирные белки (рыба, курица) и овощи.

Баланс - добавьте сложные углеводы и немного полезных жиров (авокадо, орехи).

Время - ужинайте за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

"Идеальный ужин для хорошего сна - легкий и сбалансированный. Попробуйте скорректировать рацион, и ваш сон может стать крепче уже через несколько дней", - посоветовала она.