Какой чай называют белым и чем он полезен?

Считается, что родина чая - Китай, и белый чай тоже родом оттуда. Изначально его выращивали только в провинции Фуцзянь, и до сих пор сырье оттуда считается самым элитным, хотя территория выращивания расширилась. Свое название белый чай получил из-за нежного почти прозрачного оттенка готового напитка и серебристо-белого ворса, который покрывает нераспустившиеся почки чайного растения - основной ингредиент этого сорта. Как обрабатывают такой чай, и как он влияет на здоровье, читайте в справке aif.ru, передает Day.Az.

Как производят белый чай?

Белый чай - молодой чай, для его изготовления собирают нежные почки. Машинная сборка исключена - для сбора только ручной труд. Идеальный сезон для заготовки сырья - середина марта-середина апреля.

Уникальные вкусовые качества и светлый цвет будущего напитка предопределены минимальной обработкой почек. Их сушат на солнце или в сушилках, но на минимальной температуре, а затем слегка обжаривают для предотвращения ферментации. Завершающим этапом становится длительный период выдержки, который может продолжаться несколько месяцев, пока чай полностью не "созреет".

В чем польза белого чая?

В составе белого чая ценное сочетание антиоксидантов, кахетинов, аминокислот и витаминов A, B, С, D, E, P. Он эффективно борется с бактериями, помогает очищать организм от шлаков и токсинов, служит надёжной профилактикой онкологических заболеваний. Особенно ценен белый чай для людей с диабетом - он помогает нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.

Напиток помогает лучше работать пищеварительному тракту, сердечно-сосудистой и нервной системам. Он стимулирует работу мозга, снижает уровень тревоги и повышает концентрацию. При простуде он помогает сбить температуру и повысить иммунитет, а здоровым людям рекомендуется его пить для профилактики простудных заболеваний.