Проще, чем кажется: как правильно выбрать тыкву

Какие сорта тыквы сегодня можно встретить на полках магазинов, в чем польза тыквы и как правильно ее выбрать, разбиралась "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

Осень - отличное время для приготовления сезонных блюд, поэтому спрос на тыкву очень высок. В столицу бахчевую культуру привозят из разных регионов России: Краснодарского края, Волгоградской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской областей, Республики Крым. Среди сортов, пользующихся особой популярностью, - "Оранжевое солнце". Выращивается он преимущественно в Краснодарском крае, но есть и заграничные гостьи, прибывающие к нам из Китая и Индии. Особенность сорта, за которую его и любят, - сочная, в меру сладкая мякоть. Такое сочетание качеств идеально подходит для приготовления пирогов, запеканок и детского питания. Стоимость "Оранжевого солнца" в магазинах - 119 рублей за килограмм.

- Выбирая хорошую тыкву, обратите внимание на плод среднего размера (до 5 кг) с плотной, твердой кожурой без повреждений, трещин и пятен, а также с подсохшим хвостиком длиной один-два сантиметра. Тыква должна быть тяжелой для своего размера, издавать глухой звук при постукивании и иметь выраженный приятный аромат, - рассказал корреспонденту "Вечерней Москвы" один из фермеров на ярмарке выходного дня Иван Слободянюк.

Для приготовления блюда понадобятся 500 граммов тыквы, 200 граммов 15-процентных сливок, два зубчика чеснока, средняя луковица, половина чайной ложки куркумы, столовая ложка оливкового масла, соль и черный перец по вкусу. Очищенные луковицу и зубчики чеснока порежьте и обжарьте на оливковом масле. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и добавьте ее к луку и чесноку. Спустя 5-10 минут добавьте куркуму, соль и перец. Налейте в кастрюлю воду и готовьте до размягчения тыквы (примерно 20 минут). Готовые овощи измельчите блендером до однородности. Добавьте 100-200 граммов сливок - точное количество зависит от консистенции супа, которую вы хотите получить. Прогрейте все вместе две-три минуты.

У тыквы большое количество полезных свойств. Она богата каротином, который положительно влияет на состояние кожи и зрения. Для тех, у кого есть проблемы с пищеварением, бахчевая культура станет хорошим помощником: тыква в большом количестве содержит клетчатку, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

- Я всегда рекомендую своим пациентам вводить в рацион тыкву. Это не просто вкусно, но еще и очень полезно. В ней содержится много клетчатки, которая помогает вывести из организма шлаки и токсины, - рассказала диетолог Виктория Безнебеева.