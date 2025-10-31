Ученые выяснили, как резать лук и не плакать

Международная группа исследователей выяснила, как резать лук без слез, пишет Metro. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PNAS, секрет кроется в правильном использовании ножа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многолетние исследования показали, что слезотечение вызывает не запах лука, а микроскопические капли его сока, которые при нарезке превращаются в аэрозоль и попадают на слизистую оболочку глаз. Содержащееся в луке вещество син-пропанетиал-S-оксид при контакте с роговицей вызывает химическую реакцию, приводящую к раздражению и слезам.

Ученые установили, что количество выделяемых раздражающих веществ напрямую зависит от остроты ножа и техники нарезки. Тупые лезвия раздавливают луковицу, усиливая выделение сока, а быстрые рубящие движения создают больше брызг. Наилучшие результаты показало использование острого ножа и аккуратные, размеренные движения при нарезке.

При этом популярный метод охлаждения лука перед нарезкой не показал значительной эффективности в уменьшении слезотечения. Исследование также может иметь практическое применение в пищевой промышленности для улучшения условий труда поваров и работников кухонь, считают авторы.