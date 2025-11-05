Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Прием тяжелой пищи должен состояться не ранее трех-четырех часов до сна, в противном случае это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), ожирению, а также ухудшению состояния кожи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

"Когда вы спите, все процессы в организме замедляются. Пища, съеденная перед сном, застаивается в желудке, начинаются процессы брожения и гниения", - сказала Тарасова в беседе с Lenta.Ru.

По словам специалиста, всё это приводит к чувству тяжести и дискомфорту, к изжоге, а также к утренней тошноте и отсутствию здорового аппетита, так как организм не успевает переварить вчерашний ужин.

"Многие ошибочно думают, что еда помогает уснуть. Да, после тяжелой трапезы может клонить в сон из-за оттока крови от мозга к желудку. Но это нездоровый, поверхностный сон", - объяснила она.

Тарасова добавила, что углеводы, съеденные на ночь, вызывают резкий скачок сахара в крови и мощный выброс инсулина.

"Избыток глюкозы, который организм не может эффективно использовать для энергии во сне, он отправляет прямиком в жировые депо. Проще говоря, ночью всё съеденное откладывается в жир гораздо охотнее, чем днем", - рассказала медик.

Тарасова предложила выпить стакан теплого кефира, натурального йогурта или травяного чая, если хочется есть перед сном. Это утолит голод, не перегружая ЖКТ, заключила она.