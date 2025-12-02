Доктор посоветовал защищающее от простуд блюдо зимнего меню

Доктор Ву Чжэ Ли посоветовал включить в зимнее меню капусту кимчи, так как она поможет укрепить иммунитет и защититься от простуд зимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу он и его коллеги пришли в результате исследования, пишет Daily Mail.

Ученые провели исследование, в ходе которого одна группа добровольцев три месяца употребляла в пищу кимчи, а другая нет. По окончании эксперимента у всех подопытных был взят образец крови для изучения иммунных реакций. В результате оказалось, что у людей, включивших в рацион традиционное корейское блюдо, клетки иммунитета гораздо лучше распознавали болезнетворные микроорганизмы и уничтожали их.

По словам Ли, это исследование показывает, что регулярное употребление кимчи, как и других ферментированных продуктов, повышает способность иммунной системы бороться с бактериями и вирусами. Доктор полагает, что положительный эффект достигается благодаря содержанию в этом блюде большого количества пробиотиков, улучшающих пищеварение и способствующих оздоровлению кишечника.

Специалист также отметил, что предыдущие исследования показали, что кимчи помогает контролировать кровяное давление и уровень плохого холестерина и тем самым снижает риск развития инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.