Почему не стоит пропускать завтрак по утрам?

Пропуск утреннего приема пищи отрицательно влияет на самочувствие и состояние организма. Об этом напомнила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Она подчеркнула, что отказ от завтрака запускает процесс негативного воздействия желудочного сока на слизистую желудка, провоцируя дискомфорт и проблемы пищеварения.

- Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, - объяснила диетолог.

Среди полезных продуктов питания на завтрак специалист выделила молочную кашу, яйца, цельнозерновые изделия, кисломолочные продукты, свежие фрукты и орехи. За полчаса до приема пищи полезно выпить стакан чистой воды для улучшения усвоения питательных веществ.

Лебедева напомнила, что игнорирование завтрака часто приводит к увеличению дневного потребления калорий примерно на треть, повышая риск развития лишнего веса и заболеваний, связанных с ожирением.

Таким образом, регулярный и сбалансированный завтрак необходим каждому человеку для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.