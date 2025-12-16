Индиец раскрыл правду о чистоте уличной еды

Живущий в Индии пользователь Reddit с ником NorthTop9254 рассказал о своем отношении к некоторым западным стереотипам о его родине. В частности, он затронул тему приготовления уличной еды в антисанитарных условиях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В Индии много уличной еды, которая совершенно безопасна, ее ежедневно едят миллионы людей, особенно в популярных киосках с высокой проходимостью. Однако стандарты гигиены внутри страны неравномерны, но не отсутствует вовсе. И потому встречаются недобросовестные продавцы, которые и попадают в СМИ", - отметил автор.

Он добавил, что большинство жителей страны знают, как выбирать уличную еду, основываясь на свежести продуктов, чистоте воды и репутации среди других покупателей. По его словам, рестораны и производители готовой упакованной пищи следуют более строгим правилам.

"Неопрятные или неряшливые торговые точки выглядят плохо, потому что они действительно плохие, и большинство местных жителей их тоже избегают. Но многие уличные торговцы готовят свежую и горячую еду быстро, и люди знают, какие ларьки безопасны. Поэтому изображения в интернете демонстрируют реальные проблемы, но не всю картину целиком", - заключил он.