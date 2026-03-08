Творожно-сырные пончики становятся отличной заменой привычному хлебу на завтрак. Эти вкусные и полезные угощения готовятся без жарки, что делает их менее калорийными и жирными по сравнению с традиционными пончиками, замешиваемыми на обычном тесте. Приготовление занимает всего несколько минут, а основой для теста служат творог, сыр и цельнозерновая мука.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, кулинарные эксперты рекомендуют использовать плотный творог, чтобы пончики не потеряли форму, и выбирать ароматный твердый сыр, такой как гауда или чеддер, для насыщенного вкуса. Кроме того, готовить пончики можно и без использования масла, что делает их более полезными.

Ингредиенты:

Творог - 200 г

Твердый сыр - 100 г

Зелень - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Мука цельнозерновая - 2 ст. л.

Кунжут - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешать творог, тертый сыр, зелень, яйцо, сметану и муку до получения однородной массы.

Влажными руками сформировать небольшие шарики и выложить их на противень с пергаментом.

Легко прижать каждый шарик и сделать углубление в центре.

Посыпать сверху тертым сыром и кунжутом.

Выпекать при 180°C около 20-30 минут.

Творожно-сырные пончики отлично подойдут не только на завтрак, но и в качестве закуски для неожиданных гостей или вместо хлеба к супам, следуя принципам правильного питания.