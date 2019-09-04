На краудфандинговой площадке Xiaomi появилась мужская туристическая куртка бренда Uleemark. У новинки настолько много карманов, что производитель описывает её как "дорожный рюкзак, который надевается на тело".

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Куртка изготовлена из фольгированной ткани, которая отлично защитит от ветра и дождя. Согревать носителя будет теплоотражающая подкладка. Xiaomi старалась сделать доступный и максимально функциональный продукт на все случаи жизни. Именно поэтому по всей площади одежды расположены 12 карманов, причём некоторые из них скрытые. Есть отсеки для очков, наушников, смартфона, карточек, пауэр-банка и даже для планшета. Снаружи куртка обшита светоотражаюими полосами.

Uleemark можно будет купить в Китае за 399 юаней ($ 55). В комплекте идут четыре U-образные подушки под шею и повязка на глаза, ведь в путешествии не всегда знаешь, где придётся спать. Дата начала продаж пока неизвестна.

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