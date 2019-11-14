Джимми Уэйлс, сооснователь "Википедии", запустил социальную сеть, которая должна стать конкурентом Facebook и Twitter, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению Уэйлса, соцсеть WT: Social, запущенная в октябре 2019 года, будет свободна от рекламы и "бессмыслицы кликбейта". Проект работает за счет пожертвований небольшой группы пользователей, тем самым повторяя бизнес-модель "Википедии".

Новая социальная сеть позволяет пользователям обмениваться ссылками на статьи и обсуждать их в ленте новостей. При этом практически весь контент на платформе открыт для редактирования, а модераторами являются сами пользователи.

На данный момент новую социальную сеть используют 50 тысяч человек, однако Уэйлс заявляет о цели в 500 млн пользователей.