Производители подрывают безопасность собственных смартфонов, внося ненужные, а иногда опасные изменения в исходный код Android. Такое заявление сделал исследователь из подразделения кибербезопасности Google Project Zero Янн Хорн, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Крупные бренды, пишет Хорн, не только модифицируют саму операционную систему ради кастомизации интерфейса и добавления фирменных функции, но и вмешиваются в код ядра Linux, на котором построен Android. В качестве примера эксперт привел Galaxy A50: в попытке усилить безопасность смартфона инженеры Samsung внесли в код изменения, которые не были предусмотрены разработчиками Linux, и сделали его уязвимым к атакам.

Результатом вмешательства стала ошибка повреждения памяти (SVE-2019-16132), о которой специалисты Google предупредили Samsung еще в ноябре прошлого года. Она позволяла злоумышленникам "выполнять произвольный код" на некоторых устройствах линейки Galaxy с Android 9 и 10. Samsung устранила уязвимость только в этом месяце, сообщает ZDNet.

Защиту Android ослабляет не только Samsung. По словам Хорна, в новых версиях ОС открыт доступ к оборудованию через выделенные вспомогательные процессы в Android. Однако вносимые производителями модификации, изменяющие работу ключевых частей ядра Linux, ставят безопасность под угрозу.

Некоторые фирменные функции, которые Samsung и другие компании добавляют в Android, просто "не нужны", говорит Хорн, и никак не повлияют на работу устройства, если их убрать. По мнению специалиста, производителям следует использовать уже имеющиеся в Android функции для аппаратного доступа, а не изобретать собственные путем изменения кода ядра.