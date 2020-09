Названы лучшие игры поколения

The Legend of Zelda: Breath of the Wild была признана лучшей игрой поколения. Рейтинг, составленный при участии критиков и разработчиков, опубликован на сайте издания Eurogamer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Видеоигра в жанре action-adventure с открытым миром, выпущенная в 2013 году, была высоко оценена членами жюри. "Куда бы вы ни пошли, везде есть что-то захватывающее и удивительное", - описал The Legend of Zelda: Breath of the Wild журналист The Guardian Кит Стюарт (Keith Stuart). Разработчик Дэн Маршалл (Dan Marshall) заявил, что The Legend of Zelda остается одной из лучших игр из когда-либо выпущенных на рынке.

Второе место в рейтинге занял экшен Bloodborne, выпущенный в августе 2015 года. По словам сценариста Грега Касавина (Greg Kasavin), Bloodborne представляет собой мастер-класс о том, как создать идеальную игру в жанре Action / RPG. На третьей строчке топа оказалась Outer Wilds, вышедшая в 2019 году. Журналист издания Polygon Крис Планте (Chris Plante) сравнил Outer Wilds по уровню драматургии с фильмами Кристофера Нолана.

В топ-10 попали игры Kentucky Route Zero, Titanfall 2, Uncharted 4: A Thief's End, Slay the Spire, Nier: Automata, Threes и The Witcher 3: Wild Hunt. Также издание раскрыло лонг-лист рейтинга с играми, которые по определенным причинам не прошли в первую десятку. В нем оказались Apex Legends, Destiny, Fortnite, Forza Horizon 4, Papers, Please и прочие игровые тайтлы.

В пояснении к рейтингу журналисты написали, что указанные игры принадлежат к восьмому поколению консолей, которое началось в ноябре 2013 года с выходом PlayStation 4 и Xbox One. Новое поколение игр начинается в 2020 году, когда выйдут PlayStation 5 и Xbox Series X. Также авторы уточнили, что топ формировался исключительно на основе оценок независимых критиков и геймдизайнеров, и мнение редакции Eurogamer может не совпадать с мнением жюри.