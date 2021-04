Google обвинили в незаконной слежке за пользователями Android

Компания Google втайне отслеживает онлайн-активность владельцев Android-устройств, используя рекламные идентификаторы без их согласия, что нарушает законодательство Евросоюза. Об этом говорится в жалобе, которую властям Франции подал активист Макс Шремс, глава некоммерческой организации None of Your Business (NOYB), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правозащитники утверждают, что каждому Android-устройству присваивается индивидуальный код Android Advertising Identifier (AAID), который позволяет американской фирме и ее партнерам следить за действиями пользователей, чтобы лучше нацеливать рекламу.

При этом генерируются и хранятся AAID без предварительного получения явного разрешения от пользователей, что противоречит правилам Евросоюза о конфиденциальности данных. Жалоба была направлена в Национальную комиссию по информатике и свободам Франции (CNIL), пишет Ars Technica.

"Благодаря этим скрытым идентификаторам на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия, - сказал юрист NOYB Стефано Россетти. - Это словно пудра на руках и ногах, оставляющая след от всего, что вы делаете на своем телефоне - свайпите влево или вправо или качаете песню".

Группа Шремса призвала французского регулятора инициировать расследование в отношении практики слежения Google, а также наложить на компанию штраф, в случае если будут выявлены нарушения.

Google, у которой около 300 миллионов Android-пользователей в Европе, пока не выступила с официальным комментарием в связи с обвинениями.