Китайские компании «подрались» во Вьетнаме из-за Apple

Китайская компания Foxconn, главный поставщик смартфонов iPhone для Apple, оказалась втянута в конфликт с конкурентами за рабочих во Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор и председатель правления Foxconn Янг Лю заявил журналистам, что конкуренты из КНР начали биться с ними во вьетнамском городе Бакнинь. Там в настоящее время работают около 60 тыс. сотрудников на строящемся заводе Foxconn.

"Когда наши конкуренты узнали, где Foxconn строит завод, то решили купить участок земли рядом с нашим, чтобы иметь возможность переманивать наших сотрудников более высокими зарплатами", - отметил он. Лю указал на то, что предприятие все равно планируется достроить, а число работников увеличить.

Глава Foxconn не назвал прямо компании, которые пошли на такой шаг. По данным Bloomberg, во Вьетнаме уже находятся Luxshare и GoerTek, которые планируют собирать беспроводные наушники AirPods. Еще одна компания, BYD, готовится к постройке завода в стране для сборки планшетов iPad.