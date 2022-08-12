Microsoft раскритиковала Sony

Компания Microsoft заявила о сложностях при расширении библиотеки игры Game Pass из-за того, что Sony платит некоторым разработчикам за то, чтобы они не добавляли свои игры в сервисы компаний-конкурентов. Как передает Day.Az, сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Отмечается, что этот тезис Microsoft привела регуляторам, которые расследуют законность приобретения IT-гигантом издателя видеоигр Activision Blizzard. Так платформодержатель пытается доказать, что покупка издателя таких игр как Call of Duty, Overwatch, StarCraft и WarCraft была необходима для развития бизнеса ввиду агрессивной политики Sony.

Хотя из заявления Microsoft может показаться, что Sony выступает на рынке видеоигр в роли злодея, The Verge указывают на более сложную многогранность этого вопроса. По данным журналистов, соглашения в рамках подписочных и стриминговых платформ часто включают в себя множество условий в пользу той или иной стороны. Следовательно, случай Sony не является уникальным.

Регуляторы нескольких стран пристально изучают сделку Microsoft и Activision Blizzard на $68,7 млрд с начала этого года. Следствие пытается определить, не наносит ли покупка крупного издателя компанией Microsoft вреда индустрии.