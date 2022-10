Названы лучшие игры для ПК

Редакция журнала PC Gamer выбрала лучшие компьютерные игры, в которые стоит поиграть сегодня. Топ опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, ежегодный рейтинг - попытка выбрать игры, мимо которых не должен пройти ни один геймер. В материале говорится, что в топ не попали многие культовые игры, так как речь шла только об играбельности тайтлов. Лучшей современной игрой для компьютеров авторы назвали Disco Elysium: "Она действительно заслуживает переиздания каждый год в течение следующего десятилетия".

На второй позиции топа оказалась Elden Ring, на третьей - Crusader Kings 3. В первую десятку рейтинга также попали Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft, "Ведьмак 3" и Final Fantasy XIV.

Отдельно авторы PC Gamer перечислили игры, которые нашли одобрение членов редакции, но не прошли в итоговый топ. В списке оказались The Stanley Parable, World of Warcraft, Dread Delusion, Magic the Gathering: Arena, West of Loathing, Hatsune Miku Project Diva MegaMix+, Deus Ex и прочие тайтлы.