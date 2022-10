Названы преимущества HiFi-качества музыки перед MP3

Качество музыки HiFi в формате FLAC доставляет людям больше удовольствия, чем музыка, записанная в MP3. Об этом "Газете.Ru" стало известно из совместного исследования стримингового сервиса "Звук" и компании "Нейротренд", передает Day.Az.

В рамках исследования выбранной группе людей поочередно давали послушать треки, записанные во FLAC и в формате MP3. Тестирование проводилось вслепую на примере трех различных музыкальных сервисов.

Респондентам предлагалось прослушать музыкальные треки в жанрах рок (The Killers, Flesh And Bone), поп (Daft Punk, Give Life Back to Music) и электронная музыка (James Blake, The Wilhelm Scream). Каждая композиция звучала в течение 1 минуты. Параллельно фиксировались вегетативные реакции организма респондентов с помощью браслета, который позволяет оценить динамику эмоционального состояния человека в момент прослушивания.

В каждом жанровом блоке играли одинаковые композиции, но с разным качеством звучания, а именно HiFi-треки от "Звука" и MP3 от двух других сервисов. После каждого музыкального блока модератор заполнял краткую анкету-интервью со слов респондента. Затем проводилось заключительное интервью с оценкой восприятия прослушанных треков.

По итогу выяснилось, что HiFi-музыка не только доставляет людям больше удовольствия, но и меньше их утомляет.

В качестве респондентов выступили мужчины и женщины в возрасте 25-45 лет, которые слушают музыку через стриминговые сервисы без специального оборудования, не имеют музыкального образования и, как правило, не имеют определенных музыкальных предпочтений. Выборка составила 25 человек. Было проведено 25 нейрозамеров и глубинных интервью.