Создатель Oculus Rift оценил VR-шлем от Apple

Изобретатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift, один из основателей компании Oculus Палмер Лаки похвалил сотрудников Apple за работу над шлемом смешанной реальности Vision Pro. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Лаки, конструкция гаджета крайне приятна ему, несмотря на критику со стороны общественности. Например, внешний аккумулятор Vision Pro - это то, за что сам изобретатель когда-то выступал для устройств Oculus.

"Это правильный способ размещения питания. И я был большим сторонником этого в Oculus. К сожалению, это была битва, которую я проиграл. Для Oculus в итоге сделали все возможное, чтобы вставить все батареи в саму гарнитуру, в том числе и в переднюю часть", - отметил он.

Соучредитель Oculus добавил, что Apple может совершить ту же ошибку в стремлении создать более элегантное устройство. Однако Лаки уверен, что удобство не стоит дополнительного веса на голове при ношении гарнитуры.

Apple также правильно оценила Vision Pro в $3,5 тыс., уверен Лаки, так как устройство премиум-класса больше всего подходит для текущего уровня развития виртуальной реальности.

"Когда Apple запустила Vision Pro, я ретвитнул свой собственный твит от 2015 года, в котором сказал, что все должны сначала захотеть иметь у себя виртуальную реальность, прежде чем каждый сможет позволить ее себе. Я думаю, что Apple придерживается именно такого подхода", - заключил он.

Лаки основал Oculus, один из первых стартапов, добившихся массового успеха в области гарнитур AR/VR. Компания Oculus была приобретена Facebook в 2014 году за $2 млрд. Работая уже в подразделении Facebook, Лаки запустил Oculus Rift в 2016 году.

В марте 2017 года Лаки ушел из Facebook и прекратил свое участие в Oculus. Позже бизнесмен основал Anduril Industries в партнерстве с рядом бывших руководителей Oculus. Стартап занимается разработкой технологий автономных систем для оборонных целей.