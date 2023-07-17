Вагит Алекперов передумал покупать "Яндекс"

Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, который еще недавно считался основным претендентом на покупку "Яндекса", передумал участвовать в сделке.

Как передает Day.Az, об этом сообщают The Bell и "Медуза".

Отмечается, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложил войти в сделку нескольким новым инвесторам, которые могут представлять интересы Юрия Ковальчука.

О том, что Алекперов на текущем этапе передумал участвовать в сделке, The Bell рассказал один из собеседников, знакомых с ходом переговоров с инвесторами, и подтвердили два собеседника "Медузы", близких к одной из сторон готовящейся сделки.

По версии источников, в середине мая Алексей Кудрин, бывший глава Минфина и Счетной палаты, а теперь советник по корпоративному развитию "Яндекса", согласовал с Владимиром Путиным продажу "Яндекса" пулу инвесторов, в котором, кроме Алекперова, были Владимир Потанин, Алексей Мордашов и банк ВТБ. Но трех последних кандидатов не одобрил совет директоров "Яндекса" из-за того, что все они находятся под санкциями. В итоге сделка оказалась на грани срыва.