США значительно сократили экспорт микрочипов

США в текущем году сократили экспорт микрочипов почти на 20% - до минимальных с глобального финансового кризиса 11,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это связано с затоваренностью рынка и ограничениями на экспорт в Китай, пояснил агентству аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Поставки США микрочипов на мировые рынки падают второй год подряд, при этом если в 2022 году сокращение за первые семь месяцев составило 15%, то в этом году - уже 19,2%. И темпы снижения, и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года - тогда продажи микрочипов снизились на рекордные 41% и составили лишь 10,4 миллиарда долларов.

"Сокращение экспорта связано с глобальным снижением спроса на полупроводники. В 2020 году был дефицит полупроводников, в 2021 году спрос был удовлетворен производителями, клиенты закупились с запасом. В результате из-за затоваривания спрос значительно упал. Рынок полупроводников в целом к росту пока не вернулся", - отметил Дахтлер.

Основное снижение приходится на Китай, импорт которого упал на 51%, или на 1,9 миллиарда долларов - до 1,85 миллиарда долларов. Дахтлер обратил внимание, что Китай за два года потерял огромную долю в поставках американских микрочипов. Так, если в 2021 году она составляла 33%, то в этом году - лишь 13%. "Это связано с запретом со стороны США поставок полупроводников последнего поколения - и оборудования для них - в Китай", - добавил он.

В результате КНР, которая несколько лет была основным направлением для экспорта американских микрочипов, уступила тайваньским покупателям. При этом они также сократили закупки, хотя всего и на 1% - до 2,25 миллиарда долларов.