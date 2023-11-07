Apple пообещала решить проблему быстрой разрядки Apple Watch

Apple начала рассылать сотрудникам авторизованных сервисных центров уведомление о том, что будущее обновление watchOS решит проблему быстрой разрядки Apple Watch, с которой столкнулись некоторые пользователи. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема быстрой разрядки часов появилась у некоторых пользователей после установки watchOS 10.1, вышедшей в конце октября 2023 года. По данным MacRumors, баг затронул владельцев многих моделей носимой электроники, начиная от Apple Watch Series 5 и заканчивая новейшими Apple Watch Ultra 2.

В ряде случае батарея разряжается буквально на глазах. Например, пользователь X (Twitter) по имени Мартин Купер написал, что после обновления до watchOS 10.1 его часы разряжаются со 100% до 50% менее чем за час.

Когда именно выйдет исправление, не сообщается. Однако Apple в своем письме специалистам сервисных центров написала, что это случится "скоро". В MacRumors не исключают, что "лечащее" обновление watchOS 10.2, которое сейчас проходит бета-тестирование, выйдет только в декабре. Впрочем, не исключено, что Apple опубликует "хотфикс" в виде watchOS 10.1.1. уже со дня на день.