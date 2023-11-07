Самые мощные смартфоны октября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг производительности, в котором представлены смартфоны, доступные на глобальном рынке, передает Day.Az.

Самым мощным смартфоном был признан OnePlus Ace 2 Pro, набравший 1,64 млн баллов. За ним следуют геймерские Red Magic 8 Pro+ (1,63 млн) и Asus ROG Phone 7 (1,6 млн). Четвертое и пятое места распределились между Xiaomi 13 (1,55 млн) и Xiaomi 3 Pro (1,54 млн). Причем Pro-версия уступает базовой на 11 тыс. баллов.

Аналогичная картина наблюдается у Samsung Galaxy S23+ (1,53 млн) и Galaxy S23 Ultra (1,53 млн), которые заняли шестое и седьмое места соответственно. Разница между S23+ и Ultra составила почти 9 тыс. баллов в пользу S23+.

С восьмого по десятую позиции расположились Xiaomi 13T Pro (1,49 млн), Samsung Galaxy S23 (1,48 млн) и Redmi K60 Ultra (1,47 млн).

Октябрьский топ состоит в основном из устройств с чипом Snapdragon 8 Gen 2 за исключением Xiaomi 13T Pro и Redmi K60 Ultra, получивших MediaTek Dimensity 9200+.

Глобальный топ разительно отличается от китайского, публиковавшегося ранее. Так, первое и второе места в нем заняли Xiaomi 14 и 14 Pro на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3. Их средняя оценка составила 1,9 млн баллов.