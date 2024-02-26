Компьютеры на Windows 11 научатся говорить голосом пользователя

Компания Microsoft разрабатывает технологию голосового диктора под названием Speak for me, которая может озвучивать выделенный текст естественным голосом, в том числе голосом пользователя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Windows Latest.

Нововведение пока недоступно пользователям, но функцию можно включить, внеся системные изменения в ОС. Speak for me может быть полезна для людей с ограниченными возможностями или для тех, кто не хочет самостоятельно читать большие документы вслух.

Кроме возможности выбрать свой голос для озвучки текста, в Speak for me имеются уже заготовленные голоса. Судя по примеру Windows Latest, функция не поддерживает русский язык, во всяком случае на данном этапе. Пользователям доступны английский (США, Индия, Великобритания), китайский (упрощенный), французский, немецкий, японский, корейский, португальский и испанский (испанский и мексиканский) языки.

По словам автора Windows Latest, дикторский голос не похож на озвучивание роботом и "обладает удивительно естественным качеством звучания".

Полноценный релиз Speak for me ожидается с обновлением Windows 11 24H2, которое запланировано на осень 2024 года.

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