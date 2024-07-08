Новая игра от создателей Genshin Impact за два дня набрала 50 млн пользователей

За два дня после релиза ролевой экшен Zenless Zone Zero от китайской студии HoYoverse набрал 50 млн загрузок по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание DTF.

Разработчики отметили, что успех игры стал возможным благодаря ожиданию и поддержке игрового сообщества. В знак благодарности всем игрокам будет предоставлена награда в виде 1600 полихромов в течение следующих 24 часов.

Студия HoYoverse заявила, что продолжит работать над улучшением различных элементов игры на основе обратной связи от игроков. Среди планов разработчиков - создание "облачной" версии экшен-RPG.

Игра доступна на платформах ПК, PlayStation 5, iOS и Android.

Zenless Zone Zero - это бесплатная ролевая игра в жанре экшен-RPG, разработанная и изданная miHoYo в материковом Китае.

В Zenless Zone Zero игрок берет на себя роль Прокси, персонажа, который помогает другим исследовать враждебные альтернативные измерения, называемые Пустыми. По мере продвижения Прокси будет набирать новых членов в свою группу, продолжая сражаться врагами. Помимо Прокси, игроки также используют помощников, известных как Бэнгбу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!