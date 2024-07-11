Apple зафиксировала рост продаж компьютеров

Во втором квартале 2024 года Apple зафиксировала рост поставок компьютеров Mac на 20,8%, что стало самым высоким показателем среди мировых производителей ПК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет IDC.

По данным аналитиков IDC, мировые поставки настольных компьютеров и ноутбуков увеличились на 3% в годовом исчислении. Apple и Acer показали наибольший прирост - 20,8% и на 14% соответственно. Это второй подряд квартал роста для индустрии ПК после периода спада.

Вице-президент IDC Райан Рейт отметил, что ПК с ИИ-функциями могут вызвать новую волну обновлений. Однако, по данным аналитиков, только около 3% ПК, поставленных в этом году, оптимизированы для ИИ-задач. Линейка Mac от Apple, вероятно, продолжит развиваться благодаря интеграции Apple Intelligence, что позволит компании воспользоваться растущим спросом на подобные компьютеры.

Несмотря на слабый спрос в Китае, который сдерживал общие результаты, без учета Китая мировые поставки выросли более чем на 5%. Lenovo сохранила самую высокую долю рынка на уровне почти 23%, в то время как HP показала рост на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, заняв 21% рынка. Dell столкнулась с падением поставок на 2,4%, став единственной крупной компанией, зафиксировавшей спад за этот период.

По данным аналитической компании Canalys, мировой рынок компьютеров во втором квартале 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 62,8 млн единиц. Четвертое место в рейтинге производителей ПК заняла компания Apple, отгрузившая 5,5 млн компьютеров. Это соответствует доле рынка в 9%, что на 6% больше, чем во втором квартале 2023 года.

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