Антивирусная компания Касперского уходит из США

Российский антивирусный гигант "Лаборатория Касперского" сообщил BBC News, что покидает США после того, как администрация Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения компании, передает Day.Az.

В компании заявили, что изучили и оценили последствия требований США и приняли "печальное и трудное решение" прекратить активную деятельность в США, поскольку сейчас "не видят перспектив для ведения бизнеса". В заявлении отмечается, что с 20 июля 2024 года "Лаборатория Касперского" будет постепенно сворачивать деятельность в США и ликвидировать позиции в стране.

Власти США 20 июня запретили продавать и применять продукты "Лаборатории Касперского" на американском рынке, после чего против руководства и сотрудников компании были введены санкции.

Компания, которая работает в США почти 20 лет, отметила, что приоритеты компании останутся неизменными, она будет продолжать инвестировать в стратегические рынки и защищать клиентов в цифровом мире.

Помимо запрета реализации продукции "Лаборатории Касперского", в США введены экспортные ограничения в отношении компании из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами РФ. По информации ведомства, выпускаемое "Лабораторией Касперского" программное обеспечение может нести угрозы для сохранности данных пользователей - в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.

BBC News пишет, что на американском сайте компании уже прекращены продажи антивирусов и других продуктов компании, а на экране появилось сообщение о том, что "приобретение продуктов недоступно для клиентов из США".

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