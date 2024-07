Пользователи Android смогут повышать качество видео одним нажатием кнопки

Исследователь приложений Google, известный в соцсети X (ранее Twitter) под ником AssembleDebug, успешно активировал еще не вышедшую функцию в "Google Фото". Она предназначена для улучшения качества видео, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, новая функция под названием "Enhance your video with one tap" (рус. - улучшите качество вашего видео одним касанием) позволит автоматически редактировать видео в галерее смартфона без необходимости отправлять файлы на серверы Google, как это реализовано во флагманских Pixel 8. После обработки пользователь сможет сохранить отредактированный ролик как новый файл или заменить им уже существующий.

Эксперты Android Authority изучили эту функцию и отметили значительное улучшение качества видео. После обработки контрастность и насыщенность цветов стали выше, а само видео стало более четким. Журналисты продемонстрировали на своём сайте отредактированное видео и оригинальное.

Когда эта функция станет доступна для всех пользователей "Google Фото", неизвестно. Также пока неясно, будет ли этот режим эксклюзивным для смартфонов Pixel или он будет доступен всем пользователям "Google Фото".

