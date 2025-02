https://news.day.az/hitech/1730221.html

Новая функция Gemini - ИИ-помощник запоминает диалоги

Google представила новую функцию для своего ИИ-помощника Gemini, которая позволяет запоминать предыдущие беседы и использовать этот контекст в ответах. К5ак передает Day.Az, об этом сообщает The Verge. Обновление доступно подписчикам Google One AI Premium и даёт им возможность продолжать диалог c ИИ без необходимости напоминания деталей.