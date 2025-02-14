Новая функция Gemini

Google представила новую функцию для своего ИИ-помощника Gemini, которая позволяет запоминать предыдущие беседы и использовать этот контекст в ответах.

К5ак передает Day.Az, об этом сообщает The Verge.

Обновление доступно подписчикам Google One AI Premium и даёт им возможность продолжать диалог c ИИ без необходимости напоминания деталей.

Новая функция уже работает в веб-версии и мобильном приложении Gemini на английском языке, а поддержка других языков и интеграция с Google Workspace ожидаются в ближайшие недели.

Помимо запоминания контекста, новая функция позволяет пользователям запрашивать краткие итоги предыдущих бесед, что упрощает работу с информацией и делает Gemini более удобным инструментом для долгосрочных задач, требующих последовательного анализа данных. Например, пользователи могут отслеживать изменения в своих запросах или быстро восстанавливать в памяти обсуждённые ранее идеи. Ранее Google внедрила механизм запоминания пользовательских предпочтений, однако теперь ИИ-помощник способен учитывать не только разрозненные параметры, но и целостную структуру диалогов, что позволяет строить работу на основе накопленного контекста.

Пользователи могут управлять историей взаимодействий с Gemini в любое время. Для этого достаточно открыть профиль в приложении, перейти в раздел "Gemini Apps Activity" и выбрать нужные параметры: просмотр, удаление или полную очистку сохранённых данных. Такой подход позволяет гибко контролировать, какие аспекты общения с ИИ остаются в памяти чат-бота, а какие подлежат удалению. Это не только повышает уровень персонализации, но и даёт возможность регулировать степень конфиденциальности данных.