Выпуск флагманского смартфона Asus ROG Phone 10 отменен

Выпуск смартфонов серии Asus ROG Phone 10, который был запланирован на февраль 2026 года, отменен, о чем сообщает тайваньское издание DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Qualcomm указала ROG в числе своих партнеров при выпуске однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому серия ROG Phone 10 теоретически должна была быть оснащена этой платформой, но в итоге продукт так и не поступил в продажу.

В начале года появились сведения, что Asus не будет выпускать новые смартфоны в этом году. Эти предположения получили подтверждение после новых комментариев высшего руководства компании, в которых изложены планы развития телефонного бизнеса и изменения приоритетов.