7 средств, которые быстро помогут, если заложен нос
Если у вас заложен нос, вы можете выбрать средства, которые нужно принимать орально, или в виде ингаляций. Для достижения наилучших результатов желательно использовать оба способа, чтобы быстро облегчить свое состояние.
У всех нас время от времени бывает заложен нос. Это очень раздражающий симптом, который возникает из-за аллергии или болезней дыхательной системы.
Причиной заложенности является воспаление слизистой оболочки носа.
Быстрое распространение вирусов и ослабленная иммунная система усугубляют эту проблему и могут вызвать и другие жалобы.
Это состояние, как правило, проходит само в течение недели или через несколько дней, но восстановление можно ускорить при помощи некоторых домашних средств.
На этот раз мы хотим поделиться с вами 7 средствами, которые быстро помогут снять неприятные симптомы, если у вас заложен нос. Записывайте!
1. Солевой раствор
Солевой раствор является одним из старейших средств для того, чтобы прочистить заложенный нос и удалить излишки слизи.
Что понадобится?
- 1 столовая ложка морской соли (10 г)
- 1 литр воды
- шприц без иглы
Что нужно делать?
- Вскипятите литр воды, добавьте в нее столовую ложку соли и дайте остыть.
- Наберите в шприц 5 мл раствора, наклоните голову набок и впрысните солевой раствор в ноздрю.
- Очистите нос естественным образом.
- Повторите этот процесс два раза с каждой ноздрей и делайте эту процедуру каждый день.
2. Паровые ингаляции
Паровые ингаляции - это хороший способ очистить дыхательные пути и снять заложенность носа.
Их можно делать просто над кипящей водой, или с добавлением успокаивающих трав, таких как ромашка или эвкалипт.
Ингредиенты
- 2 литра воды
- 1 горсть цветков ромашки или листьев эвкалипта
Что нужно делать?
- Киньте горсть ромашки или эвкалипта в воду и кипятите в течение 5 минут.
- По истечении этого времени, снимите с огня и, накрыв голову полотенцем, дышите паром.
- Вы почувствуете немедленное облегчение, так как влага и тепло быстро снимут отек и воспаление.
3. Горячие компрессы
Другой способ использования тепла в случае, если у вас заложен нос, это применение горячих компрессов.
Что понадобится?
- платок из мягкой впитывающей ткани
- 1 стакан теплой воды (250 мл)
Что нужно делать?
- Опустите ткань в чашку с горячей водой (температура должна быть терпимой для кожи).
- Приложите компресс на область носа и лба, и оставьте на несколько минут.
4. Теплая вода с медом
Свойства меда, как природного антибиотика очень полезны для лечения заболевания дыхательных путей и помогут, если у вас заложен нос.
Мед, разведенный в теплой воде, помогает "прочистить" нос и улучшить дыхание.
Ингредиенты
- 2 чайной ложки меда (15г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Что нужно делать?
- Размешайте две чайные ложки меда в стакане теплой воды и пейте перед сном.
- Принимайте этот напиток каждый вечер, чтобы облегчить симптомы простуды.
5. Настой из имбиря и лимона
Имбирь обладает анти-гриппозными и противоотечными свойствами, которые улучшают здоровье дыхательных путей, когда вирусы атакуют наш организм.
Ингредиенты
- 1 кусочек корня имбиря
- сок ½ лимона
- 1 чайная ложка меда (7,5 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Что нужно делать?
- Вскипятите чашку воды и затем добавьте в кипяток кусочек имбиря.
- Дайте чаю настояться в течение 10 минут, после этого добавьте мед и лимонный сок. Напиток готов.
- Пейте его три раза в день.
6. Чеснок
Чеснок является природным антибиотиком, и это его свойство полезно для борьбы с вирусами и бактериями, которые атакуют наши дыхательные пути.
Соединения серы, которые содержатся в нем, снимают воспаление пазух, помогая устранить заложенность носа.
Ингредиенты
- 1 зубчик чеснока
- ½ стакана воды (100 мл)
Что нужно делать?
- Измельчите зубчик чеснока и положите его в контейнер с 100 мл воды.
- Дайте настояться в течение нескольких часов и наберите получившуюся жидкость в пипетку.
- Капайте по 10 капель в каждую ноздрю и повторяйте эту процедуру 2 раза в день.
7. Лук
Его действие очень похоже на эффект чеснока, ведь лук является еще одним хорошим средством, о котором вы должны помнить, если у вас заложен нос.
Ингредиенты
- 1 луковица
Что нужно делать?
- Разрежьте луковицу пополам и вдыхайте ее запах в течение 4 - 5 минут.
- Повторяйте 2 раза в день, чтобы уменьшить воспаление.
Эти простые средства для того, чтобы снять заложенность носа, являются самыми популярными и эффективным. Тем не менее, важно дополнить их использование диетой, богатой витамином С и антиоксидантами.
Если симптомы сохраняются в течение более недели, лучше обратиться к врачу и искать другие способы лечения.
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