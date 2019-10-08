Если у вас заложен нос, вы можете выбрать средства, которые нужно принимать орально, или в виде ингаляций. Для достижения наилучших результатов желательно использовать оба способа, чтобы быстро облегчить свое состояние.

У всех нас время от времени бывает заложен нос. Это очень раздражающий симптом, который возникает из-за аллергии или болезней дыхательной системы.

Причиной заложенности является воспаление слизистой оболочки носа.

Быстрое распространение вирусов и ослабленная иммунная система усугубляют эту проблему и могут вызвать и другие жалобы.

Это состояние, как правило, проходит само в течение недели или через несколько дней, но восстановление можно ускорить при помощи некоторых домашних средств.

На этот раз мы хотим поделиться с вами 7 средствами, которые быстро помогут снять неприятные симптомы, если у вас заложен нос. Записывайте!

1. Солевой раствор

Солевой раствор является одним из старейших средств для того, чтобы прочистить заложенный нос и удалить излишки слизи.

Что понадобится?

1 столовая ложка морской соли (10 г)

1 литр воды

шприц без иглы

Что нужно делать?

Вскипятите литр воды, добавьте в нее столовую ложку соли и дайте остыть.

Наберите в шприц 5 мл раствора, наклоните голову набок и впрысните солевой раствор в ноздрю.

Очистите нос естественным образом.

Повторите этот процесс два раза с каждой ноздрей и делайте эту процедуру каждый день.

2. Паровые ингаляции

Паровые ингаляции - это хороший способ очистить дыхательные пути и снять заложенность носа.

Их можно делать просто над кипящей водой, или с добавлением успокаивающих трав, таких как ромашка или эвкалипт.

Ингредиенты

2 литра воды

1 горсть цветков ромашки или листьев эвкалипта

Что нужно делать?

Киньте горсть ромашки или эвкалипта в воду и кипятите в течение 5 минут.

По истечении этого времени, снимите с огня и, накрыв голову полотенцем, дышите паром.

Вы почувствуете немедленное облегчение, так как влага и тепло быстро снимут отек и воспаление.

3. Горячие компрессы

Другой способ использования тепла в случае, если у вас заложен нос, это применение горячих компрессов.

Что понадобится?

платок из мягкой впитывающей ткани

1 стакан теплой воды (250 мл)

Что нужно делать?

Опустите ткань в чашку с горячей водой (температура должна быть терпимой для кожи).

Приложите компресс на область носа и лба, и оставьте на несколько минут.

4. Теплая вода с медом

Свойства меда, как природного антибиотика очень полезны для лечения заболевания дыхательных путей и помогут, если у вас заложен нос.

Мед, разведенный в теплой воде, помогает "прочистить" нос и улучшить дыхание.

Ингредиенты

2 чайной ложки меда (15г)

1 стакан воды (250 мл)

Что нужно делать?

Размешайте две чайные ложки меда в стакане теплой воды и пейте перед сном.

Принимайте этот напиток каждый вечер, чтобы облегчить симптомы простуды.

5. Настой из имбиря и лимона

Имбирь обладает анти-гриппозными и противоотечными свойствами, которые улучшают здоровье дыхательных путей, когда вирусы атакуют наш организм.

Ингредиенты

1 кусочек корня имбиря

сок ½ лимона

1 чайная ложка меда (7,5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Что нужно делать?

Вскипятите чашку воды и затем добавьте в кипяток кусочек имбиря.

Дайте чаю настояться в течение 10 минут, после этого добавьте мед и лимонный сок. Напиток готов.

Пейте его три раза в день.

6. Чеснок

Чеснок является природным антибиотиком, и это его свойство полезно для борьбы с вирусами и бактериями, которые атакуют наши дыхательные пути.

Соединения серы, которые содержатся в нем, снимают воспаление пазух, помогая устранить заложенность носа.

Ингредиенты

1 зубчик чеснока

½ стакана воды (100 мл)

Что нужно делать?

Измельчите зубчик чеснока и положите его в контейнер с 100 мл воды.

Дайте настояться в течение нескольких часов и наберите получившуюся жидкость в пипетку.

Капайте по 10 капель в каждую ноздрю и повторяйте эту процедуру 2 раза в день.

7. Лук

Его действие очень похоже на эффект чеснока, ведь лук является еще одним хорошим средством, о котором вы должны помнить, если у вас заложен нос.

Ингредиенты

1 луковица

Что нужно делать?

Разрежьте луковицу пополам и вдыхайте ее запах в течение 4 - 5 минут.

Повторяйте 2 раза в день, чтобы уменьшить воспаление.

Эти простые средства для того, чтобы снять заложенность носа, являются самыми популярными и эффективным. Тем не менее, важно дополнить их использование диетой, богатой витамином С и антиоксидантами.

Если симптомы сохраняются в течение более недели, лучше обратиться к врачу и искать другие способы лечения.

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