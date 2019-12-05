Стало известно, как можно проверить у себя сердечные заболевания до похода к врачу. Для этого потребуется 30 секунд времени и миска с холодной водой, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отмечается, что в миску с холодной водой необходимо опустить обе ладони на полминуты. Затем необходимо вынуть руки и посмотреть на пальцы. Если их кончики станут белыми или синими, то у человека есть проблемы с кровообращением, поэтому нужно отправляться в больницу, чтобы проверить работу сердца.

О том, что в работе сердца есть перебои, в первую очередь сигнализируют сосуды на кончиках пальцев, в ушах и в носу. При плохом кровообращении они становятся слабыми и менее чувствительными, пишет МК.

Ученые также нашли связь между болезнями сердца и чисткой зубов. Выяснилось, что регулярная чистка зубов может сократить риск развития болезней сердца.