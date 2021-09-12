Психотерапевт перечислила первые признаки деменции

Психотерапевт Оксана Плеханова рассказала о трех стадиях деменции и симптомах, которые должны насторожить человека. Так, чаще всего специалисты выделяют мягкую, умеренную и тяжелую стадии течения болезни, рассказала врач в интервью 5-tv.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Также существует доклиническая и умеренно тяжелая стадии. Как правило, в доклиническую стадию болезни человек обладает всеми привычными интеллектуальными навыками, но снижается теоретический запас знаний. Проблем с бытовым обслуживанием не возникает", - подчеркнула психотерапевт.

При мягкой стадии деменции, человек может отлично помнить, что было в прошлом, но то, что должно произойти или происходит сейчас, он забывает. Еще одним признаком деменции врач назвала ухудшение пространственной и хронологической ориентации. Человек на мягкой стадии деменции может забывать о том, куда положил тот или иной предмет.

"При умеренно выраженной стадии деменции происходит нарушение высших корковых функций мозга. Это проявляется одним из самых страшных симптомов заболевания: человек перестает узнавать своих близких и знакомых. Также он забывает, в каком пространстве и времени находится", - рассказала Плеханова.

На последней тяжелой стадии, по словам специалиста, человек буквально ничего не понимает и полностью дезориентирован в своей личности. Он также не помнит, где находится и в каком времени живет. При тяжелой стадии деменции человек не в состоянии сам себя обслуживать и нуждается в полной опеке.

"На всех стадиях деменции у больных наблюдаются психопатологические симптомы. Они включают в себя агрессию, бесцельную активность, уход из дома, перебирание вещей, излишнюю подозрительность. Страдающие деменцией нередко пишут заявление в полицию на своих близких по разным поводам", - резюмировала Плеханова.