В России планируют создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи рассчитывают создать универсальную вакцину против гриппа и ротавируса. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тестируем вакцины против ротавируса и гриппа, в том числе хотим создать универсальную вакцину, которая будет эффективна в течение многих сезонов", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать одну вакцину от гриппа и коронавируса. Отмечалось, что исследования на тему возможного создания вакцины, которая будет содержать белки одновременно нескольких штаммов, то есть сможет защищать не от одной конкретной вирусной болезни, намерены провести в научном Центре им. Гамалеи, который разработал противокоронавирусные препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт". Первая стадия клинических испытаний запланирована на начало 2022 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт".