ВОЗ исследовал разницу в течение COVID-19 у женщин и мужчин

Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование, согласно которому женщины в два раза больше мужчин подвержены опасности затяжного течения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Риск резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации, причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID", - сказано в сообщении.

По данным исследования, за два года пандемии с симптомами затяжного коронавируса, которые сохранялись в течение трех месяцев, сталкивались 17 млн человек в 53 странах Европы.

При этом ВОЗ относит к среднесрочным и долгосрочным последствиям COVID-19 усталость, одышку и когнитивную дисфункцию.

Отмечается, что полученные данные подчеркивают острую необходимость в проведении дополнительного анализа.