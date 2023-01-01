"А почему ты спрашиваешь?"

От паранойи, по некоторым оценкам, страдает 2,2-4,4% населения нашей планеты. Сколько страдает от этого окружающих их людей точно неизвестно. Как передает Day.Az со ссылкой на medportal.ru, параноики легко уязвимы, очень чувствительны, принимают все на свой счет и уверены, что все плохое происходит неслучайно. Проверьте, кто из ваших друзей и знакомых попадает под описание параноика. Кстати, а что насчет вас самих?

ЧТО ТАКОЕ ПАРАНОЙЯ

Паранойя - это не когда ты разговариваешь с котом, а когда боишься сболтнуть при нем лишнего, гласит популярная в интернете шутка. Она афористически передает важную черту этого расстройства психики. О паранойе говорят, когда у человека в течение длительного времени есть ощущение того, что вокруг него существует подобие заговора или его преследуют тем или иным образом.

У параноиков часто встречается искаженное представление о действительности: она кажется им еще более враждебной, чем на самом деле. В случайных чужих действиях они могут обнаруживать последовательность и логику, направленную против них. Рутинные события они могут связывать со злым умыслом. Они могут винить вас в пропаже своих носков или видеть козни мирового правительства в плохой погоде на выходных.

Известно, что паранойя часто сопровождается ощущением бессилия и депрессией. Учитывая подозрительность и проблемные черты характера, параноики часто остаются одинокими, изолированными.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПАРАНОЙЯ?

Точная причина паранойи неизвестна. Ученые выделяют психологические и биологические факторы риска болезни. Считается, что параноидное расстройство личности чаще встречается у людей с шизофренией и бредовыми расстройствами в семейном анамнезе (то есть, существует генетическая предрасположенность). Отдельное значение придается эмоциональным и физическим травмам, перенесенным в детстве.

ПАРАНОЙЯ - БОЛЕЗНЬ?

Такого диагноза как "паранойя" не существует. У человека, которого называют параноиком, может быть диагностировано одно из трех психиатрических расстройств:

1. Параноидное расстройство личности. Именно его обычно называют в народе просто паранойей или бытовой паранойей. На нем мы делаем акцент в этом материале.

2. Параноидальная шизофрения. Она проявляется бредом и галлюцинацими.

3. Бред преследования (мания преследования). Обычно для него характерна долгосрочная зацикленность на определенной вымышленной проблеме (например, пациент может быть всю сознательную жизнь уверен, что его хотят уничтожить спецслужбы).

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ ПАРАНОЙЮ

Ведущие черты параноидного расстройства личности - недоверчивость и подозрительность. Но нельзя каждого недоверчивого человека "на глаз" называть параноиком. Согласно диагностическим критериям, которые разработали американские психиатры, параноиком можно назвать человека, отвечающего четырем из перечисленных ниже семи параметров.

Человек без достаточных оснований подозревает, что кто-то использует или предает его, хочет ему плохого.

Погружен в сомнения по поводу того, можно ли доверять окружающим и друзьям.

Не склонен доверяться другим из-за неоправданного страха, что информация будет использована против него.

Видит скрытые недобрые значения в обычных событиях или словах.

Постоянно ощущает недовольство, озлобленность (например, не прощает старые обиды).

Видит нападение на себя или свою репутацию в вещах, которые не очевидны для других людей. Склонен быстро и злобно реагировать на них.

Имеет регулярные безосновательные подозрения по поводу верности супруга или партнера.

Разумеется, этими диагностическими критериями может грамотно воспользоваться только психиатр.

ПАРАНОЙЮ ЛЕЧАТ?

Еще одна шутка про паранойю - "паранойя - единственное заболевание, которое можно диагностировать у себя самостоятельно с точностью 100%" - совершенно не соответствует действительности. Параноидальное расстройство личности усложняет жизнь тем, кто страдает от него. Но они не считают себя больными, поэтому практически никогда не обращаются за помощью. Более того недоверие к врачам (как и к другим окружающим) осложняет лечение: ведь доверие необходимо для эффективной психотерапии. В работе с такими пациентами психотерапевты стараются помочь таким людям развить доверие и эмпатию, улучшить навыки общения и поднять самооценку.