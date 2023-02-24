Врач рассказала о связи диабета с запахом изо рта

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач открытого лектория для диабетиков Dia Talks, педиатр Ольга Кашляк, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист объяснила, что высокий уровень сахара в крови вызывает накопление глюкозы в слюне. "Такая среда становится питательной для ротовых бактерий. Бактерии же вместе с остатками пищи создают зубной налет", - рассказала врач, добавив, что налет необходимо удалять каждые 12 часов, чтобы избежать возникновения в ротовой полости инфекции.

Также о наличии диабета может говорить запах ацетона изо рта.

"Когда у человека сахарный диабет, жиры используются для синтеза глюкозы Остатки жиров превращаются в кетоны - это летучие соединения, которые организм выводит из легких. Ацетон является кетоном, потому и появляется характерный запах жидкости для снятия лака изо рта", - объяснила педиатр Кашляк.

При повышенном уровне кетонов может развиться диабетический кетоацидоз. О состоянии, по словам медика, просигнализирует фруктовый или сладкий запах изо-рта. Врач предупредила, что кетоацидозе важно срочно обращаться за медицинской помощью.

"При кетоацидозе надо срочно обращаться к врачу, потому что это смертельно опасное состояние. В зависимости от резервов организма, до развития комы может пройти и пара часов и несколько дней. Наиболее уязвимы новорожденные дети", - рассказала врач.