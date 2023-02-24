Врач рассказал о влиянии перепадов давления на организм

Сильные колебания атмосферного давления ощущают практически все, они могут вызывать головные боли, повышение артериального давления и урежение дыхания. Об этом "Известиям" рассказал врач-терапевт "ИНВИТРО" Иван Ромасов, передает Day.Az.

По словам специалиста, сильным перепадом атмосферного давления считается повышение или понижение ртутного столба на несколько миллиметров за сутки или несколько дней. При этом колебания в пределах 1-2 мм происходят регулярно и никак человеком не ощущаются. Однако перепад более 7 мм ощущают практически все.

"Физическое действие колебаний атмосферного давления на

организм можно объяснить следующим образом: во время понижения атмосферного давления происходит интенсивное поглощение газов, находящихся в окружающей среде, а при повышенном атмосферное давлении - их выделение", - объяснил врач.

Поэтому газы, попавшие в кровоток при пониженном атмосферном давлении, начинают "вскипать" в крови при его повышении. При повышенном артериальном давлении такие эффекты приводят к закупорке сосудов.

"Понижение атмосферного давления в первую очередь ощущают люди с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, например при гипертонии, люди, страдающие хронической сердечной недостаточностью, и т.д.", - рассказал Ромасов.

Также риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы и мигренями.

При этом повышенное атмосферное давление не так страшно, люди чаще всего его не замечают. Однако, отметил эксперт, оно может привести к обострению таких заболеваний, как артериальная гипертензия, нарушение ритма и проводимости сердца.

"Наиболее распространенные симптомы при повышении давления - это снижение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, урежение частоты дыхания. Возможны снижение остроты слуха и обоняния, нарушения чувствительности кожи и вздутие кишечника за счет сжатия кишечных газов", - сообщил эксперт.

Он указал, что при резких колебаниях атмосферного давления также повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов и падений.

По словам Ромасова, при повышении артериального давления рекомендуется придерживаться рационального режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, а также соблюдать режим сна.

"Важно употреблять достаточное количество жидкости, отдавая предпочтение чистой негазированной воде. Кофе, чай и другие тонизирующие напитки нужны только в ограниченных количествах и как стимуляторы в случае повышенной слабости и сонливости", - добавил он.

Помимо этого в течение дня не стоит переедать и употреблять продукты, богатые калием, например творог, курагу и бананы. При этом будет полезно регулярно выполнять физические упражнения, они повысят адаптационные свойства организма.

Отдельные рекомендации при перепадах атмосферного давления Ромасов дал людям с артериальной гипертензией.

"Необходимо тщательно контролировать свое артериальное давление, изменяя частоту и дозировку приема своего лекарства. При повышении давления принять дополнительную дозу, а при выраженном снижении - разделить обыкновенную дозу на несколько приемов", - сказал он.

Специалист отметил, что выполнение рекомендаций врача и своевременный прием лекарств помогут чувствовать себя лучше в период сильных колебаний атмосферного давления.