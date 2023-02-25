Перенесенный COVID заставляет мозг деградировать быстрее

Пандемия коронавируса вызовет в мире всплеск нейродегенеративных заболеваний - в этом мнении сходятся множество экспертов во всем мире. Интерес к ним вновь возник в связи с голливудским актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностирована лобно-височная деменция в не таком уж и преклонном (67 лет) возрасте. Научный журнал Cell опубликовал большой обзор нейрогенеративных заболеваний, с которыми люди скоро будут сталкиваться все чаще: сегодня почти не осталось сомнений, что ковид, перенесенный даже в легкой форме, заставляет мозг деградировать быстрее, чем предполагает природа, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Как поясняет врач лабораторной диагностики Александр Соловьев, нейродегенеративные заболевания - группа неврологических расстройств, негативно влияющая на жизнь миллионов людей во всем мире: "Эти заболевания проявляются прогрессирующей потерей нейронов, что приводит к нарушению памяти, речи, познания, чувств и способности двигаться. Публикуется все больше новых данных о негативном воздействии COVID-19 на иммунную систему, поражении нервной системы вирусом SARS-CoV-2 и стимулировании им аутоиммунных процессов - ученые ожидают роста нейродегенеративных состояний после пандемии".

Увы - деменция (одно из самых распространенных нейродегенеративных расстройств) в последние годы стала одной из главных проблем нашей стремительно стареющей цивилизации. В былые времена люди до нее просто не доживали, сегодня же ей страдает 36 миллионов человек в мире, а к 2050 году прогнозируется рост этой армии до 130 миллионов. Кстати, люди старше 80 лет стали самой быстрорастущей популяцией на планете - и у каждого второго человека в этом возрасте есть когнитивные нарушения.

Развитие когнитивных нарушений, особенно в пожилом возрасте, на фоне постковида идет ужасающе высокими темпами. Так, если в обычном случае переход от легкой стадии умственной неполноценности при деменции происходит за 7 лет, а от умеренной к тяжелой - за 6, то при постковидном синдроме весь процесс может занять несколько месяцев.

Как отмечают авторы публикации в Cell, десятилетия исследований выявили генетические и другие факторы риска (возраст, образ жизни, воздействие окружающей среды), которые являются причиной развития этой группы заболеваний. Патологии, лежащие в основе многих из этих заболеваний, начинаются за много лет до появления клинических симптомов. А к моменту появления симптомов уже происходит значительная потеря нейронов. Поэтому во всем мире сегодня ведется поиск биомаркеров, которые помогли бы обнаруживать эти болезни на стадиях, когда тревожных симптомов еще нет.

Некоторые из этих биомаркеров уже известны. Например, это показатели нейровоспаления в плазме крови, а также маркеры нейронального повреждения. Еще в прошлом году исследователи обнаружили, что у многих госпитализированных пациентов с COVID-19 они ощутимо повышены. Об этом медики заявили на Международной конференции Ассоциации по изучению болезни Альцгеймера. Сегодня уже выявили четкую связь между инфекцией SARS-CoV-2 и деменцией, связанной с болезнью Альцгеймера: у пациентов с болезнью Альцгеймера риск смерти от ковида оказался вдвое выше, и болезнь они переносят тяжелее (у них чаще случаются судороги, гипоксическое повреждение и ишемический инсульт). У этой же группы оказались хуже биомаркеры поражения нейронов и нейровоспаления, включая тау-белок (а это один из ключевых маркеров болезни Альцгеймера). Ковид вызывает воспалительные процессы в головном мозге, что ведет к повышению уровня тау-белка, делают выводы ученые.

Механизмы, с помощью которых COVID-19 влияет на когнитивную дисфункцию, неясны, но воспаление, в том числе нейровоспаление, вероятно, играет ведущую роль, считают ученые. Но и само инфицирование SARS-CoV-2 резко повышает риски развития деменции в будущем: на эту тему в мире уже также проведено немало исследований. Уже даже начал использоваться термин ковид-ассоциированного когнитивного расстройства - предвестника слабоумия.

Недавно группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско получила данные, позволяющие утверждать, что "мозговой туман" (когнитивное нарушение, которое бывает как во время заболевания COVID, так и в период постковидного синдрома) - реальная неврологическая патология, а не субъективные ощущения пациентов. Публикация на эту тему вышла в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology. В анализ были включены взрослые с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, не требующие госпитализации, за которыми ведутся наблюдения в рамках исследования долгосрочного воздействия COVID-19.