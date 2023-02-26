Смерть девочки от птичьего гриппа вызвала беспокойство экспертов

ВОЗ заявила, что случаи птичьего гриппа у людей "вызывают беспокойство" после смерти девочки в Камбодже. Ребенок умер от опасной инфекции, а у ее отца был зафиксирован положительный результат теста на вирус H5N1, что вызвало опасения по поводу возможной передачи от человека к человеку, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Обнаружение двух случаев птичьего гриппа в одной семье в Камбодже высветило обеспокоенность по поводу потенциального распространения вируса от человека к человеку, хотя эксперты пока считают, что риск остается низким, пишет The Guardian.

В четверг камбоджийские власти сообщили, что 11-летняя девочка из провинции Прей Венг умерла от вирус H5N1, а последующее тестирование 12 ее контактов показало, что у ее отца также был этот вирус.

Однако остается неясным, стали ли эти два случая следствием передачи вируса от человека к человеку или результатом тесного контакта отца и дочери с животными, инфицированными H5N1.

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что участившиеся сообщения о птичьем гриппе у людей вызывают "беспокойство".

Директор ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактике Сильви Бриан говорит, что агентство ООН находится в тесном контакте с камбоджийскими властями для получения обновленной информации об этом случае и о тестах других людей, которые контактировали с умершей девочкой.

"Пока слишком рано говорить о том, передается ли это от человека к человеку или под воздействием одних и тех же условий окружающей среды", - отметила Бриан на виртуальной пресс-конференции, организованной в Женеве.

"Глобальная ситуация с H5N1 вызывает беспокойство, учитывая широкое распространение вируса среди птиц по всему миру и растущее число сообщений о случаях заболевания у млекопитающих, включая людей, - добавила она. - ВОЗ серьезно относится к риску, связанному с этим вирусом, и призывает все страны проявлять повышенную бдительность".

Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения оценила риск для людей от птичьего гриппа H5N1 как низкий, хотя генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что недавнее распространение вируса на млекопитающих нуждается в тщательном мониторинге.

"С тех пор как H5N1 впервые появился в 1996 году, мы наблюдали лишь редкую и непродолжительную передачу H5N1 людям и между ними. Но мы не можем предполагать, что так и останется, и мы должны подготовиться к любому изменению статус-кво", - сказал он.

Как напоминает The Guardian, H5N1, часто называемый птичьим гриппом, - это высокоинфекционный штамм вируса птичьего гриппа A, который может вызывать тяжелые респираторные заболевания и смерть у птиц. Хотя это и раньше вызывало вспышки, нынешняя эпидемия привела к опустошению популяций птиц по всему миру, включая диких птиц и коммерческую домашнюю птицу.

Известно также, что вирус передается от птиц другим животным, а также людям, при этом ВОЗ отмечает, что спорадические случаи заболевания людей не являются неожиданными в результате контакта с инфицированной домашней птицей или загрязненной окружающей средой.

Данные ВОЗ показывают, что с января 2003 года по 5 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано 868 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N1), 457 из которых закончились летальным исходом. Однако с начала 2021 года произошло только шесть из этих случаев и два смертельных случая.

Профессор Джеймс Вуд, заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета, отмечает, что, несмотря на нынешнюю эпидемию среди птиц, нет никаких признаков резкого роста заболеваемости или смертности среди людей.

"За последние несколько месяцев и лет произошла масштабная глобальная проблема диких и домашних птиц с текущим вирусом птичьего гриппа H5N1, который заразил многих людей; несмотря на это, что примечательно, так это то, как мало людей было инфицировано", - сказал эксперт.

"Каким бы трагичным ни был этот случай в Камбодже, мы ожидаем, что будет несколько случаев клинического заболевания с такой широко распространенной инфекцией. Очевидно, что вирус нуждается в тщательном мониторинге и эпиднадзоре, чтобы убедиться, что он не мутировал и не рекомбинировал, но ограниченное число случаев заболевания людей заметно не увеличилось, и этот единственный случай сам по себе не сигнализирует о внезапном изменении глобальной ситуации", - добавил профессор Вуд.

Профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл, со своей стороны, считает, что вероятность дальнейшей передачи вируса от человека к человеку очень мала, но важно следить за циркуляцией гриппа в популяциях птиц и млекопитающих и делать все возможное, чтобы уменьшить количество наблюдаемых инфекций. "Это также подчеркивает, почему так важны усилия по разработке перекрестнореактивных вакцин следующего поколения", - сказал он.