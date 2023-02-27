Найден способ предотвратить потерю зрения

Ученые из Университета Вирджинии выявили ранее неизвестный фактор, способствующий возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и другим распространенным нарушениям зрения, включая его потерю - влияние белка FTO, связанного с метаболизмом. Белок способствует патологическому разрастанию сосудов, но его блокировка позволяет этого избежать. Результаты исследования были опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макула - слой специальных клеток, которые расположены над слоем клеток пигментного эпителия сетчатки, а ниже - тонкая мембрана Бруха, отделяющая верхние слои от сети кровеносных сосудов. По мере старения в глазу может произойти разрастание новых патологических сосудов. Они прорастают через мембрану Бруха, что приводит к поражению уязвимых нервов, обеспечивающих здоровое зрение.

Известно, что аномальный рост сосудов в глазу вызван чрезмерным количеством белка VEGF, который играет важную роль в формировании кровеносных сосудов. В настоящее время доступны методы лечения заболевания, но они дают временные результаты только по началу терапии.

В новой работе исследователи идентифицировали белок FTO, влияющий на метаболизм. Он также играет важную роль в прорастании сосудов в глазу и определяет уровень VEGF. Блокировка этого FTO-белка у лабораторных мышей значительно снизила уровень VEGF без нежелательных побочных эффектов.

Полученные результаты работы помогут ученым в будущем разработать новые методы предотвращения потери зрения от ВМД и других нарушений зрения.