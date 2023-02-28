МИД Китая отверг версию США о лабораторном происхождении COVID-19

Представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковала версию Минэнерго США о том, что причиной вспышки пандемии коронавируса стала утечка из китайской лаборатории, говорится в релизе МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она заявила, что возможность отслеживания нового коронавируса - это научный вопрос, который не следует политизировать.

"Утечка в лаборатории крайне маловероятна" - это авторитетный научный вывод, к которому пришли эксперты Китая и Всемирной организации здравоохранения после посещения соответствующих лабораторий в Ухане и углубленного обмена мнениями с соответствующими исследователями", - подчеркнула дипломат.

Представитель МИД также призвала "прекратить раздувать спор о "лабораторных утечках" и дискредитировать Китай.