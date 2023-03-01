Нейробиологи поняли, как мозг формирует вкусовые предпочтения

Нейробиологи Калифорнийского технологического института выявили нейронную основу формирования эстетических предпочтений у людей. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее исследователи обучили компьютер предсказывать вкусовые предпочтения добровольцев, предоставляя ему данные о том, какие картины понравились людям, а какие нет. При достаточном обучении компьютер научился правильно угадывать, понравится ли человеку, например, картина Моне или Ротко.

В рамках нового исследования добровольцы оценивали картины (до тысячи) в течение четырех дней, в то время как ученые сканировали их мозг с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Обученная ранее нейросеть предсказывала решение испытуемых и оценивала такие качества картин, как контраст, оттенок, динамика и конкретность.

Как оказалось, зрительная кора, область мозга, которая обрабатывает визуальные знаки, оценивала качество картин, а медиальная префронтальная кора отвечала за присвоение им субъективной ценности.

"По сути, мозг разбивает произведение искусства на его основные качества, а затем решает, нравятся ли эти качества или нет. Примерно так же мозг решает, нравится ли ему еда: ее он анализирует в соответствии с содержанием в ней белков, жиров, углеводов и витаминов. Видимо, такое поведение характерно для мозга во многих областях", - объяснили исследователи.