Врач раскрыла вред газовых плит для здоровья

Газовые плиты являются привычной составляющей быта для многих россиян, однако стоит помнить, что они вырабатывают опасные для здоровья вещества. О том, как минимизировать риски, 1 марта рассказала "Известиям" врач высшей категории, эндокринолог "Инвитро-Юг" Юлия Сорокина, передает Day.Az.

"При сжигании газа образуется целый комплекс химических элементов. Газовые горелки могут выделять окиси углерода - угарный газ и следы меркаптана. Меркаптан используется для выявления природного газа, чтобы специалисты могли обнаружить утечку. Данное химическое вещество является токсичным, и в быту он используется в минимальных дозах. На кухне человек не только дышит опасными элементами, но и потребляет в пищу блюда, в которых могут оседать продукты горения", - пояснила специалист.

По ее словам, есть две группы факторов, приводящих к опасности бытового газа. Первая связана с процессом горения природного газа. Даже при полном сгорании в воздухе повышается концентрация углекислого газа. В большинстве случаев газ сгорает не полностью, образуя токсичные продукты, такие как угарный газ, сернистый газ, оксиды азота, формальдегид и бензпирен. Концентрация угарного газа может многократно превышать норму, приводя к развитию головных болей, аллергии, недомоганию и ослаблению иммунитета.

Кроме того, газовые плиты выделяют диоксид азота. Он может повысить риск приступов астмы, респираторных инфекций и сердечного приступа, усугубить хроническую болезнь легких, а также негативно повлиять на когнитивные функции.

Вторая группа факторов зависит от условий эксплуатации. Газовая плита, работающая весь день, может выйти из строя, поэтому за ней стоит тщательно следить. Уменьшить вред от газовой плиты можно, соблюдая ряд правил.

Так, врач рекомендует установить над плитой вытяжку для создания циркуляции воздуха и минимизации продуктов горения. Также важно контролировать полноту сгорания газа - при изменении его цвета или неравномерности горения следует немедленно прекратить пользование плитой и вызвать специалиста.

Кроме того, не рекомендуется ставить посуду на неработающие горелки, а также использовать одновременно более двух из них. При работе газовой плиты следует закрывать дверь на кухню и открывать окно, а также лучше не использовать плиту более двух часов подряд. Также следует не допускать пережатия и растяжения газового шланга и не заливать рабочую поверхность плиты жидкостями.